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Кальярі пропонував Шахтарю значну суму за Бондаря

09:15 580 Читать на русском
Кальярі пропонував Шахтарю значну суму за Бондаря
Валерій Бондар / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Валерій Бондар міг опинитись в Серії А минулого літа.

Кальярі намагався придбати захисника Шахтаря Бондаря за 3 млн євро, повідомляє FootballHub.

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Зазначимо, що "гірники" відмовились від продажу гравця. Нагадаємо, саме до Кальярі свого часу переходив екс-капітан Шахтаря Даріо Срна, де і завершив кар'єру гравця.

До слова, Бондар провів 4 матчі у цьому сезоні за Шахтар, відзначившись 1 голом.

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Теги
Шахтар Шахтар Кальярі Кальярі Трансфери Валерій Бондар Валерій Бондар Україна U-20 Україна U-20
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