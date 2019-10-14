Кальярі пропонував Шахтарю значну суму за Бондаря

Євро-2020 — 08:00 10194
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Україна – Португалія: анонс матчу відбору Євро-2020
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Уельс вдома розписав нічию з Хорватією: дуже поганий матч, зміна поколінь "картатих" та старанний БейлЄвро-2020 — 01:47 629
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Євро-2020, кваліфікація: Німеччина в меншості дотиснула аутсайдера, Польща вийшла з групи, провал ВербічаЄвро-2020 — 13 жовт 7053
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Україна – Португалія: піренейські ЗМІ побоюються наших, відзначають Шахтар та прогнозують дивовижний подвиг РоналдуЄвро-2020 — 13 жовт 10647
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Зозуля з Альбасете драматично осоромився вдома проти останньої команди СегундиІспанія — 13 жовт 4717