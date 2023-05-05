Перуджа в рамках 36-го туру Серії В без шансів програла Кальярі.

Серія В, 36 тур

Перуджа – Кальярі – 0:5

Голи: Лападула, 5, 87, Ацці, 30, Манкозу, 45, Курфалідіс, 49

Підопічні Клаудіо Раньєрі здобули другу перемогу поспіль та гарантували собі участь у плей-офф за підвищення у класі. Ба більше, мають непогані шанси оминути перші раунди й стартувати відразу в півфіналах.

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Перуджа навпаки – близька до вильоту, але не змогла нічого протиставити фавориту. Кальярі розібрав суперника ще в першому таймі. Особливої уваги варти гол Марко Манкозу. Досвідчений півзахисник підловив голкіпера на помилці, забивши гол ударом з власної половини поля.