Захисник Ювентуса Лука Пеллегріні продовжить свою кар'єру в Дженоа, повідомляє офіціний сайт туринського клубу.

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21-річний футболіст виступатиме за "грифонів" на правах оренди до кінця сезону-2020/21. Гравець обрав собі футболку під номером 88.

Нагадаємо, Лука – вихованець Роми. За "вовків" дебютував у Серії А рівно два роки тому – 26 вересня 2018 року у матчі з Фрозіноне. У липні 2019-го перейшов до табору Ювентуса за 22 млн євро, звідки одразу ж відправився в оренду в Кальярі. Угода футболіста з туринцями розрахована до червня 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 13,5 млн євро.

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