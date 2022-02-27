В рамках недільньої програми 26-го туру Серії А було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 26-й тур

Торіно – Кальярі – 1:2

Голи: Белотті, 54 – Белланова, 21, Дейола, 63

Верона – Венеція – 2:0

Голи: Сімеоне, 54, 63 – Окереке, 81

Спеція – Рома – 0:0

Лаціо – Наполі – початок о 21:50

Торіно у рідних стінах приймав Кальярі, намагаючись перервати 4-матчеву безвиграшну серію. Втім, у острів'ян завдання теж було серйозним – перемога вивела б їх із зони вильоту. Маючи таке серйозне завдання, команда налаштувалась і відкрила рахунок на 21-й хвилині зусиллями Дейоли.

Белотті на початку другого тайму зрівняв, однак зачепитись за очки туринцям не судилося. На 63-й Дейола провів другий гол у ворота господарів, встановивши остаточний результат – 1:2 на користь садринців. Кальярі покидає трійку аутсайдерів!

Венеція у випадку виїзної перемоги над Вероною наздогнала б Кальярі, однак у новачка Серії А нічого не вийшло. Балом правив нападник господарів Джованні Сімеоне – на 54-й хвилині він відкрив рахунок, а на 63-й "Ель Чоліто" подвоїв перевагу веронців. Гості відіграли один м'яч наприкінці зустрічі, але врятуватись від поразки не встигли. Ба більше – на 89-й Сімеоне оформив хет-трик. 3:1. Веронці святкують перемогу.

Таким чином, Венеція залишилась у зоні вильоту на відстані трьох очок від рятівної сімнадцятої сходинки, де розташувався Кальярі. Верона з 40 заліковими балами йде дев'ятою.

Рома в останніх трьох турах розписала три нічиї, тож у виїзному поєдинку зі Спецією "вовкам" була потрібна тільки перемога – тим паче, що завдяки їй можна було б наздогнати Аталанту (п'яту команду в таблиці). Втім, підопічні Жозе Моурінью були близькими до провалу, адже до 97-ї хвилини на табло горіли "нулі".

Від фіаско гостей врятував пенальті, який реалізував Абрахам. 0:1! Рома святкує перемогу й виходить на шосте місце. Віктор Коваленко знову провів весь матч у запасі.

Росія напала на Україну: Суркіси, легіонери Динамо і Шахтаря покинули Київ, тотальне знищення окупантів (LIVE)