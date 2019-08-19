Кальярі оригінально представив Пеллегріні

Захисник Ювентуса Лука Пеллегріні проведе наступний сезон у складі Кальярі.

Захисник Ювентуса Лука Пеллегріні продовжить кар'єру в Кальярі на правах оренди, інформує офіційний твіттер сардинійців.

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Зазначається, що орендна угода розрахована на 1 сезон, до 30 червня 2020 року. Додамо, що Пеллегріні перебрався в Ювентус з Роми в обмін на Леонардо Спінаццолу. Контракт Луки з туринським клубом розрахований на 4 сезони.

Відзначимо, що Пеллегріні вже виступав за Кальярі, де провів другу половину минулого сезону на правах оренди. В цілому в сезоні 2018/19 він взяв участь в 16 матчах Серії А і віддав 2 гольові передачі.

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