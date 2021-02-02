Кальярі оголосив про оренду Ругані
10:00 - Читать на русском
Оборонець "Старої синьйори" Даніеле Ругані спробує допомогти аутсайдеру Серії А втриматись в еліті.
Захисник Ювентуса Даніеле Ругані знову змінив клуб. 24-річний футболіст до кінця сезону на правах оренди виступатиме за Кальярі, повідомляє офіційний сайт "острів'ян".
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Нагадаємо, Ругані – вихованець Емполі, звідки і перейшов у Ювентус взимку 2015 року за 5 млн євро. Його контракт з туринцями розрахований до літа 2023 року. До переходу в Кальярі Даніеле на правах оренди виступав за Ренн, за який провів лише 2 поєдинки. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.
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