Кальярі оформив перехід Рога з Наполі

Півзахисник Марко Рог завершив трансфер у межах італійської Серії А. Він змінив Наполі на Кальярі.

Хорват орендований острів'янами із опцією обов'язкового викупу. Про трансфер повідомляє офіційний сайт Кальярі.

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Рог уже підписав контракт із новим клубом до літа 2024 року. Перший сезон він проведе на Сардинії на правах оренди, а потім Кальярі зобов'язаний викупити хавбека за 15 млн євро. Цікаво, що три роки тому Наполі придбав Рога за аналогічну суму в загребського Динамо.

Другу частину сезону 2018/19 Марко Рог провів у Севільї на правах оренди. У його активі 10 матчів у складі нервіонців, у яких він не відзначився результативним діями.