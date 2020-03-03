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Кальярі офіційно призначив нового наставника

20:03 200
Кальярі офіційно призначив нового наставника
Вальтер Дзенга / Фото Zimbio

Керівництво Кальярі оперативно вирішило питання з кріслом головного тренера.

Італійський фахівець Вальтер Дзенга став головним тренером Кальярі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На цій посаді 59-річний наставник замінить Роландо Марана, якого клуб напередодні звільнив. Дзенга встиг попрацювати у Палермо та Сампдорії, останнім клубом фахівця була Венеція.

Після 25-ти турів Серії А Кальярі розташувався на 11-й сходинці. Стартували сардинці у турнірі дуже впевнено і тривалий час перебували у зоні Ліги чемпіонів.

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Теги
Кальярі Кальярі Італія Вальтер Дзенга Вальтер Дзенга Роландо Маран Роландо Маран
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