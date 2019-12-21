Кальярі на виїзді поступився Удінезе: 17-й тур Серії А, матчі суботи

У рамках 17-го туру Серії А Удінезе в рідних стінах переграв Кальярі (2:1). Звіт матчу читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2019/2020, 17-й тур
Удінезе – Кальярі – 2:1
Голи: Де Пауль, 39, Фофана, 85 – Педро Жоау, 84
Вилучення: Пізакане (Кальярі)
Інтер – Дженоа – початок матчу о 19:00
Торіно – СПАЛ – початок матчу о 21:45
У суботньому поєдинку 17-го туру Серії А Удінезе в рідних стінах приймав Кальярі. За рівної гри у першому таймі на перерву команди пішли з рахунком 1:0 на користь господарів – на 39-й хвилині Де Пауль з кута штрафного красиво поцілив у дев'ятку. Наприкінці другого тайму Педро Жоау зрівняв рахунок, однак вже за хвилину Фофана відновив перевагу своєї команди. Вдруге гості відігратись не змогли – 2:1.
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