Кальярі на виїзді поступився Удінезе: 17-й тур Серії А, матчі суботи

У рамках 17-го туру Серії А Удінезе в рідних стінах переграв Кальярі (2:1). Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/2020, 17-й тур

Удінезе – Кальярі – 2:1

Голи: Де Пауль, 39, Фофана, 85 – Педро Жоау, 84

Вилучення: Пізакане (Кальярі)

Інтер – Дженоа – початок матчу о 19:00

Торіно – СПАЛ – початок матчу о 21:45

У суботньому поєдинку 17-го туру Серії А Удінезе в рідних стінах приймав Кальярі. За рівної гри у першому таймі на перерву команди пішли з рахунком 1:0 на користь господарів – на 39-й хвилині Де Пауль з кута штрафного красиво поцілив у дев'ятку. Наприкінці другого тайму Педро Жоау зрівняв рахунок, однак вже за хвилину Фофана відновив перевагу своєї команди. Вдруге гості відігратись не змогли – 2:1.

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