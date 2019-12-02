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Кальярі на останній хвилині вирвав перемогу над Сампдорією у фантастичному матчі із сімома голами

2 грудня 23:48 118 Читать на русском
Кальярі на останній хвилині вирвав перемогу над Сампдорією у фантастичному матчі із сімома голами
Кальярі – Сампдорія – 4:3

Завершальний матч 14-го туру Серії А між Кальярі та Сампдорією завершився драматичною перемогою острів'ян (4:3).

69’ Раджа Наінгголан
75’ Гальвао Жоао Педро
76’ Гальвао Жоао Педро
90+6’ Альберто Черрі
 
Фабіо Квальярелла 38’
Гастон Рамірес 52’
Фабіо Квальярелла 70’
38’ Фабіо Квальярелла
52’ Гастон Рамірес
69’ Раджа Наінгголан
70’ Фабіо Квальярелла
75’ Гальвао Жоао Педро
76’ Гальвао Жоао Педро
90+6’ Альберто Черрі

Кальярі до матчу проти Сампдорії не знав поразок протягом одинадцяти турів, вигравши за цей період сім поєдинків. Генуезці ж плетуться на сімнадцятій позиції, хоча в останніх чотирьох матчах підопічні Клаудіо Раньєрі здобули дві перемоги та дві нічиї. Перчинки поєдинку додавав той факт, що в разі звитяги над "грифонами" острів'яни піднялися б у зону ЛЧ.

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Перший тайм пройшов у обопільній боротьбі. Найкращі шанси відзначитись втратили Жоао Педро та Фабіо Квальярела, постріли яких в середині цього відрізку парирували голкіпери. Втім, більш наполегливою була Сампдорія, якій вдалося заробити пенальті на 38-й хвилині – Квальярела майстерно його реалізував.

По перерві гості швидко подвоїли свою перевагу: Гастон Рамірес зачепився за лонгбол в район штрафного, обігрався у дотик з Квальярелою й потужно пробив з лівого краю під дальню стійку – 0:2! Повернути Кальярі у гру спробував Наінгголан, якому на 69-й хвилині вдався черговий шикарний дальній удар точно в правий нижній кут, однак вже за хвилину Квальярела не менш красиво відновив перевагу Сампи в два голи – Фабіо спіймав діагональ і зльоту пробив у ближній. 1:3.

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Здавалося, що це кінець, але Кальярі і не думав складати зброю. На 75-й хвилині Жоао Педро забив другий гол острів'ян, п'яткою підправивши прострільну передачу Пеллегріні точно у дальній кут, а вже на 76-й він же замкнув навіс Наінгголана – 3:3! Після цього команди почали грати так, що результативна нічия здавалася логічним результатом, однак на 90+6-й хвилині Кальярі зумів вирвати перемогу зусиллями Черрі – центрбек вийшов на заміну й за дві хвилини пробив під поперечину з прострілу Пеллегріні. 4:3! Сампдорія капітулювала.

Таким чином, Кальярі набрав 28 очок, піднявшись на четверту позицію в турнірній таблиці. Сампдорія, маючи 12 залікових балів, перебуває на сімнадцятій сходинці.

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Кальярі Кальярі Сампдорія Сампдорія Італія Кальярі - Сампдорія
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