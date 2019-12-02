Кальярі на останній хвилині вирвав перемогу над Сампдорією у фантастичному матчі із сімома голами

Завершальний матч 14-го туру Серії А між Кальярі та Сампдорією завершився драматичною перемогою острів'ян (4:3).

Кальярі до матчу проти Сампдорії не знав поразок протягом одинадцяти турів, вигравши за цей період сім поєдинків. Генуезці ж плетуться на сімнадцятій позиції, хоча в останніх чотирьох матчах підопічні Клаудіо Раньєрі здобули дві перемоги та дві нічиї. Перчинки поєдинку додавав той факт, що в разі звитяги над "грифонами" острів'яни піднялися б у зону ЛЧ.

Факундо Феррейру запропонували Сампдорії – генуезці стежили за форвардом ще в Шахтарі

Перший тайм пройшов у обопільній боротьбі. Найкращі шанси відзначитись втратили Жоао Педро та Фабіо Квальярела, постріли яких в середині цього відрізку парирували голкіпери. Втім, більш наполегливою була Сампдорія, якій вдалося заробити пенальті на 38-й хвилині – Квальярела майстерно його реалізував.

По перерві гості швидко подвоїли свою перевагу: Гастон Рамірес зачепився за лонгбол в район штрафного, обігрався у дотик з Квальярелою й потужно пробив з лівого краю під дальню стійку – 0:2! Повернути Кальярі у гру спробував Наінгголан, якому на 69-й хвилині вдався черговий шикарний дальній удар точно в правий нижній кут, однак вже за хвилину Квальярела не менш красиво відновив перевагу Сампи в два голи – Фабіо спіймав діагональ і зльоту пробив у ближній. 1:3.

Наінгголан: У збірній курили 6-7 гравців, але ловили лише мене

Здавалося, що це кінець, але Кальярі і не думав складати зброю. На 75-й хвилині Жоао Педро забив другий гол острів'ян, п'яткою підправивши прострільну передачу Пеллегріні точно у дальній кут, а вже на 76-й він же замкнув навіс Наінгголана – 3:3! Після цього команди почали грати так, що результативна нічия здавалася логічним результатом, однак на 90+6-й хвилині Кальярі зумів вирвати перемогу зусиллями Черрі – центрбек вийшов на заміну й за дві хвилини пробив під поперечину з прострілу Пеллегріні. 4:3! Сампдорія капітулювала.

Таким чином, Кальярі набрав 28 очок, піднявшись на четверту позицію в турнірній таблиці. Сампдорія, маючи 12 залікових балів, перебуває на сімнадцятій сходинці.

Ганьба Буффона, Мессі не по зубах Сімеоне, екс-"скаузер" карає Сіті, одноокий фін зупинив Баварію – огляд вікенду