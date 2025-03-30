У рамках недільної програми 30-го туру італійської Серії А 2024/25 було проведено декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2024/25, 30-й тур

Кальярі – Монца – 3:0

Голи: Віола, 49, Гаетано, 73, Лувумбу, 90+2

Інтер – Удінезе – 2:1

Голи: Арнаутовіч, 12, Фраттезі, 29 – Соле, 71

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Кальярі розгромив Монцу (3:0). Ефектні голи Віоли, Гаетано й Лувумбу не тільки дозволили перервати 5-матчеву безвиграшну серію, а й збільшили відрив острів'ян від зони вильоту до 6 очок. Підопічні Алессандро Нести, своєю чергою, залишились на дні турнірної таблиці – до підйому з трійки аутсайдерів їм бракує аж 10 залікових балів. Вони не знають перемог протягом 10 турів.

Інтер зумів скористатись осічкою конкурента в боротьбі за Скудетто – Аталанта програла Фіорентині, а от "нерадзуррі" перемогли Удінезе. Перший тайм пройшов за тотального домінування підопічних Сімоне Індзагі, що вилилось у дуже красиві голи голи Арнаутовіча й Фраттезі. В обох випадках асистував Дімарко.

Втім, у другому таймі фріульці вирівняли хід зустрічі й навіть завдали більше ударів. Фантастичний гол Соле на 69-й хвилині відродив інтригу в протистоянні, а Лукка на 75-й міг зрівняти рахунок – втім, його замикання у ліву дев'ятку з кількох метрів парирував Зоммер. Зрештою, Інтер втримав звитягу (2:1), відірвавшись від Наполі на шість очок, а від Аталанти на всі дев'ять. От тільки партнепойці свій матч ще не зіграли.

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