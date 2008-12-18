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Кальярі – Рома – 2:2 – відео голів та огляд матчу

21:58 48 Читать на русском
Кальярі – Рома – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Кальярі – Рома – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Рома зіграла внічию з Кальярі в 15-му турі Серії А. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 15 тур

Кальярі – Рома – 2:2

Голи: Іоніце, 85, Сау, 90+7 – Крістанте, 14, Коларов, 41

Вилучення: Фараго, 90+3, Срна, 90+5

Переваги у два голи, здобутої у першому таймі, "вовкам" виявилось не достатньо для перемоги. Кальярі зумів врятуватися від поразки навіть у меншості.

Рома на останніх хвилинах втратила перемогу над Кальярі: 15 тур Серії А, матчі суботи

Після цього матчу Рома з 20 пунктами лишилась на 7 позиції в турнірній таблиці Серії А, Кальярі з 16 очками лишився на 13 місці.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія15 турСант'Елія (Кальярі)

Кальярі - Рома: Субота 08 грудня 2018

Кальярі
Матч завершено
2 : 2
Рома
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Кальярі - Рома Кальярі Кальярі Рома Рома Італія Відеоновини
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