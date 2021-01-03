Наполі розгромив Кальяр у 15 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Кальяр – Наполі на "Футбол 24".

Підопічні Дженнаро Гаттузо нарешті перервали серію без перемог, яка налічувала три поєдинки. Тепер у команди Ріно 28 очок і 4-та сходинка в турнірній таблиці Серії А.

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Особливо відзначимо Лоренцо Інсіньє, який реалізував пенальті. Цей гол став для капітана Наполі 96-м за клуб і дозволив наздогнати легендарного Кареку в списку бомбардирів "партенопейців" за всю історію – 8 місце.

У нинішньому сезоні 29-річний Інсіньє зіграв за Наполі 11 матчів у чемпіонаті Італії, в яких забив 6 голів.

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