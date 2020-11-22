Калверт-Льюїн перевершив визнаних зірок АПЛ – відеоогляд матчу Фулхем – Евертон – 2:3
18:13 - Читать на русском
Евертон здолав Фулхем в рамках 9-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
15’ Боббі Рід
70’ Рубен Лофтус-Чік
15’ Боббі Рід
35’ Абдулай Дукуре
70’ Рубен Лофтус-Чік
Колектив Карло Анчелотті перервав серію із трьох поразок. Найбільше постарався Домінік Калверт-Льюїн, який оформив дубль. 23-річний форвард у нинішньому сезоні вже забив 10 голів.
Вест Хем без Ярмоленка мінімально здолав Шеффілд Юнайтед, Евертон у божевільному матчі перестріляв Фулхем
За останні 7 сезонів АПЛ це кращий результат швидкострільності. Щоб досягти двозначної кількості голів нападнику "ірисок" знадобилося лише 9 турів.
2014/15 – Агуеро (10 матчів)
15/16 – Варді (10)
16/17 – Дієго Коста (12)
17/18 - Салах (13)
18/19 – Обамеянг (14)
19/20 – Варді (11)
20/21 – Калверт-Льюїн (9)
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