Калуш призначив нового тренера

Андрій Нестерук став новим головним тренером представника Другої ліги Калуша.

Калуш на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Андрія Нестерука на посаду нового головного тренера. Команда після першої половини сезону займає 3 сходинку в турнірній таблиці групи А і має 29 очок.

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"Конкретного завдання підвищитися у класі цього сезону поки немає. Однак ми ставимо завдання – грати на перемогу в кожному матчі, а якщо трапиться нагода – відмовлятися від неї, звісно, не будемо. Конкретно переді мною нині стоїть ціль – сформувати команду, якій було б під силу в найближчому майбутньому досягти рівня Першої ліги, сформулюємо це так", – цитує Нестерука Sport Arena.

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