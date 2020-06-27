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Калуш на межі зникнення – гравцям надали статус вільних агентів

06:00 - Читать на русском
Калуш на межі зникнення – гравцям надали статус вільних агентів
Гравці Калуша разом з уболівальниками / фото з відкритих джерел

Друголігова Калуш опинилась під загрозою ліквідації – двоє гравців вже покинули клуб.

Гравці Калуша отримали смс-повідомлення про те, що вони перебувають у статусі вільних агентів, повідомляє meta-ratings.

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Зазначається, що двоє гравців – Данило Книш та Володимир Сеніца – вже підписали контракти з Минаєм та Інгульцем відповідно. Наставник Калуша Степан Матвіїв повідомив, що клуб має фінансові заборгованості, проте вони не критичні. Остаточна доля клубу буде відома наступного тижня.

Нагадаємо, чемпіонат Другої ліги був достроково завершений. Калуш посіла 5 місце у групі А за підсумками сезону 2019/20.

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Калуш Калуш Друга ліга
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