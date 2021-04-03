Колишній півзахисник Челсі Саломон Калу пішов з Ботафого, повідомляє офіційний сайт бразильської команди.

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Повідомляється, що сторони розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Рішення гравця (за чутками) пов'язано з тим, що клуб за підсумками минулого сезону покинув бразильську Серію А.

Нагадаємо, Калу встиг пограти за Фейєнорд, Челсі, Лілль та Герту. У складі лондонців став переможцем Ліги чемпіонів сезону-2011/12, обігравши у фіналі Баварію. Також виграв АПЛ.

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