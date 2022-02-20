"Загалом два з половиною роки у Десні для мене у футбольному плані були хорошими. Хочу подякувати Олександру Рябоконю, який мене запросив у команду, і весь тренерський штаб. У мене повірили, і за Рябоконя я грав практично всі матчі.

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Відчував, що я потрібний команді. Коли ти відчуваєш таку підтримку головного тренера, ти розкриваєшся в команді. Тож у футбольному плані це був добрий період у моїй кар'єрі. Яка різниця між Олександрією та Десною? Олександрія – більш стабільна команда, більше грає в УПЛ і в цьому плані стабільніша, ніж Десна", – зазначив Калітвінцев у інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Владислав покинув чернігівську команду через фінансову заборгованість і приєднався до Олександрії.

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