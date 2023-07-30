Калітвінцев очікує більшого від Полісся попри історичну перемогу в УПЛ
Наставник Полісся Юрій Калітвінцев прокоментував перемогу над Вересом у матчі 1-го туру УПЛ.
"Багато, багато емоцій. Я задоволений першим таймом. Розумію, що це була перша історична гра в УПЛ для нашого клубу, було психологічно важко. Найголовніше – це рахунок. Було багато помилок. Я іншого і не очікував. Рухаємось далі. Дуже і дуже багато емоцій.
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Завдяки чому вдалось виграти? Багато компонентів. Це і швидкість у першому таймі, індивідуальна майстерність, особливо ігрова дисципліна. Впевнений, що команда може грати краще. Працюємо.
Вилучення Гітченка? Це вплинуло на гру. Ми перебудувались. Сам момент я не бачив. Мені сподобалось, як команда дисципліновано грала в обороні. Трошки не вистачило швидкої атаки, передумови для цього були, але не буду гнівити Бога", – поділився Калітвінцев у ефірі MEGOGO.
Нагадаємо, що Полісся в своєму першому матчі в історії в УПЛ переграло Верес (2:0).
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