"Я чекаю дзвінка Владислава. Він після кожної гри мене набирав і розповідав, як він грає. Я, зазвичай, робив вигляд, що не бачив матчу.

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Але цього разу я дивився за ним, я дійсно не бачив його гру. Якщо він подзвонить, я дізнаюся, що він скаже про свою гру, але з моменту закінчення матчу у мене знову є син", – цитує Калітвінцева офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, Олімпік поступився Десні з рахунком 0:2 і опустився на 11 сходинку турнірної таблиці УПЛ. Владислав Калітвінцев провів на полі 90 хвилин і вже у доданий час був замінений на Андрія Мостового.

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