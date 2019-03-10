Калітвінцев: Я спокійно готуюся до матчу з Динамо

Півзахисник київського Арсеналу Владислав Калітвінцев поділився очікуваннями від матчу 21-го туру УПЛ з Динамо.

"Емоції після перемоги інші, настрій в колективі піднявся, працюємо з великим бажанням і задоволенням.

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Я спокійно готуюся до матчу, команда також. Будемо виходити і грати. У першу чергу, в таких матчах повинна бути загальнокомандна дисципліна на полі, особливо в обороні, а свій момент ми знайдемо", – сказав Калітвінцев в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

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Нагадаємо, 26-річний хавбек тільки взимку приєднався до Арсеналу-Київ, до цього він захищав кольори Динамо.