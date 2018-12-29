Калітвінцев відмовився очолити Динамо Брест – білоруський клуб веде перемовини з Максимовим

Білоруських "динамівців" із Бреста може очолити український фахівець.

Динамо Брест пропонувало екс-гравцю Динамо Юрію Калітвінцеву очолити команду, однак він відповів відмовою. Білоруський клуб перемкнув свою увагу на ще одного кандидата з України – Юрія Максимова, інформує Dynamomania.

Головко може замінити Скрипника на тренерському містку Риги

Останнім місцем роботи Калітвінцева-старшого було московське Динамо, Максимова – азербайджанська Кешла. До слова, раніше ЗМІ повідомляли, що Юрій Калітвінцев стане головним тренером російського Ротора.

Нагадаємо, у складі Динамо Брест виступав екс-форвард збірної України Артем Мілевський.

Максимов був помічений на спарингу Динамо – Олімпік