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Калітвінцев та Семенюк не зможуть зіграти з Чорноморцем

17:27 96 Читать на русском
Калітвінцев та Семенюк не зможуть зіграти з Чорноморцем
Владислав Калитвинцев / Football.ua

Півзахисники Арсенала-Київ Владислав Калітвінцев та Сергій Семенюк не допоможуть команді в матчі з Чорноморцем.

 

Півзахисник "канонірів" Владислав Калітвінцев вже приступив до тренувань з командою, проте ще не готовий вийти на поле. Інший хавбек Арсенал-Київ Сергій Семенюк все ще проходить процес відновлення після травми.

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Нагадаємо, що Семенюк провів 13 матчів за Арсенал в нинішньому сезоні. Його єдиний гол у поточній кампанії припав саме на зустріч з Чорноморцем (1:2). Калітвінцев зіграв в 3 матчах після підписання контракту на початку березня.

Арсенал і Чорноморець замикають турнірну таблицю УПЛ, займаючи 12-е і 11-е місця відповідно. Команди знаходяться на відстані 4 очок одна від одної.

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Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Сергій Семенюк Сергій Семенюк Чорноморець - Арсенал-Київ Владислав Калітвінцев Владислав Калітвінцев
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