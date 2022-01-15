"Ми у жодному разі не запрошували футболістів так, що потім дивитися на них усередині команди. Збирали інформацію щодо кожного гравця, і не лише за футбольними якостями, а й за людськими. Якщо немає колективу, можна два матчі виграти, але потім... Має бути колектив.

Вакула зізнався, чому проміняв УПЛ на Першу лігу

Моя думка, Вакула – футболіст дуже хорошого рівня, мінімум Прем'єр-ліги. Дуже футбольне мислення. Дуже добре оцінює, швидко приймає рішення на полі.

Щодо проблем, які були, я акцентував би на слові "були". Я йому сказав, що виховувати його не буду. Ти виконуй, що від тебе вимагається плюс твоя індивідуальна майстерність. Дуже радий, що він буде у нашій команді. Упевнений, не буде жодних ситуацій. Ситуації самі не приходять, їх створює людина. Нехай подумає про себе, я йому повністю довіряю. Більше на цю тему з ним не говоритиму", – сказав Калітвінцев у коментарі YouTube-каналу "ПЕРША ЛІГА".

Нагадаємо, осінню частину сезону Вакула провів у Ворсклі на правах оренди з Шахтаря. У футболці полтавців зіграв 8 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначився. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Полісся на зимову паузу пішло на дев'ятій сходинці турнірної таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 25 очок.

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