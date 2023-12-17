"Ми постійно перебуваємо в активному пошуку. Це робочий процес. Якщо ми побачимо гравця сильнішого, ніж гравець в нашій команді, то у нас професійний підхід. Словом, ми не шукаємо конкретних позицій, це може бути будь-яка позиція.

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Ми активні, ми дивимось, команда в постійному процесі. Але штучну конкуренцію ми не збираємось створювати. Конкуренція заради конкуренції – ні. Проаналізувавши попередні трансфери, ви побачите, що всі, хто приходив, вони дійсно були сильними. Було б непогано розвивати молодих гравців. Це цілодобовий процес, і ми не стоїмо на місці. Але за гарні очі і хорошу поведінку ніхто брати не буде.

Окрім цього всього, цікавлять якості і одне з найважливіших, чи хоче людина грати в цій команді і досягати успіхів. Чи він просто хоче прийти, отримати трохи в кишеню і піти. Ні, нас такі не цікавлять. Нам цікаві футболісти, з якими можна йти далі, далі, і далі. Нас цікавить душа команди", – цитує Калітвінцева прес-служба Полісся.

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