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Калітвінцев оцінив перспективи Арсенала-Київ залишитися у еліті

15:00 148 Читать на русском
Калітвінцев оцінив перспективи Арсенала-Київ залишитися у еліті
Владислав Калітвінцев / фото з соцмереж

Півзахисник Арсенала-Київ Владислав Калітвінцев вірить, що "канонірам" вдасться залишитися в УПЛ.

"Арсенал-Київ виграв два матчі поспіль? Головне зараз для нас набирати очки. Коли набираємо очки, з'являється впевненість, поліпшується настрій і гра. Це найголовніше зараз. Рухаємося від гри до гри і, на мій погляд, ми на правильному шляху. Треба виходити на поле і продовжувати далі грати в колективний футбол.

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Чи зможемо ми залишитися в еліті? Ми прагнемо до цього. І зараз вже дуже чекаємо гру з Олімпіком. Дай бог, все вийде.

Моя адаптація? Жодних проблем. З першого дня мене тут добре прийняли, тому ніяких труднощів. З тренером Ігорем Леоновим теж працюємо за повного взаєморозуміння. У нас хороший колектив", – сказав Калітвінцев для Команда№1.

Зазначимо, Арсенал-Київ після 24-х турів посідає 11 сходинку в чемпіонаті України. У активі підопічних Леонова 18 очок.

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Владислав Калітвінцев Владислав Калітвінцев Арсенал-Київ Арсенал-Київ
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