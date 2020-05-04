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Калітвінцев отримував пропозицію від Ліверпуля – екс-хавбек Динамо вирішив залишитись Києві

4 травня 08:00 1198 Читать на русском
Калітвінцев отримував пропозицію від Ліверпуля – екс-хавбек Динамо вирішив залишитись Києві
Юрій Калітвінцев / Фото ФК Динамо

Колишній півзахисник Динамо Юрій Калітвінцев користувався популярністю серед європейських грандів.

"Після чвертьфіналу Ліги чемпіонів з Динамо у сезоні 1997/98 пропозицій було багато: від Ньюкасла, Ліверпуля, двох німецьких клубів. Але я відмовляв, бо вірив, що можу в Києві виграти щось глобальне.

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Насправді в Динамо я не відчував своїх років. Єдине думаю: що було б, якби потрапив у Київ раніше — ну, десь наприкінці 1980-х. Хоча, знову-таки, чи заграв би я тоді, чи витримав конкуренцію", – цитує Калітвінцева офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Юрій Калітвінцев захищав кольори Динамо у 1994-1999 роках.

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