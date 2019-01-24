Калітвінцев отримав статус вільного агента, – ЗМІ

Хавбек Владислав Калітвінцев більше не є гравцем київського Динамо.

26-річний вихованець Динамо отримав статус вільного агента, хоча його контракт з київським клубом розрахований до кінця наступного сезону, повідомляє "Команда №1".

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Востаннє хавбек грав за Динамо 2 вересня 2018 року у виїздному матчі проти Карпат. У тому поєдинку Калітвінцев провів на полі 20 хвилин.

Загалом півзахисник провів за Динамо 26 матчів в усіх турнірах, де забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі.

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