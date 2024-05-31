Український півзахисник Владислав Калітвінцев покинув Олександрію, повідомляє офіційний сайт "жовто-чорних".

Лідер Олександрії може покинути команду Ротаня – екс-хавбека Динамо змушують погодитись на вдвічі меншу зарплату

Контракт 31-го річного хавбека з командою Руслана Ротаня був чинним до 31 травня 2024 року. Сторони вели переговори щодо пролонгації співпраці, однак футболіст відмовився йти на 50% скорочення зарплати. Як наслідок, було вирішено попрощатися.

Нагадаємо, Калітвінцев перейшов у Олександрію з Десни у січні 2022 року – його трансфер ознаменувався гучним скандалом. У поточному сезоні у 26-ти матчах забив 1 гол і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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