Український тренер Юрій Калітвінцев став головним тренером Олімпіка, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Угода з 52-річним фахівцем розрахована на півтора року. Новопризначеного наставника вже представили команді. До тренерського штабу Калітвінцева увійдуть п'ятеро фахівців: асистенти тренера Дмитро Гришко та Яя Туре, тренер з фізпідготовки Антон Дяченко, тренер воротарів Володимир Тименко та аналітик-скаут Кирило Мазур.

Нагадаємо, Калітвінцев розпочав тренерську кар'єру в ужгородському Закарпатті у 2001 році. На клубному рівні працював у Динамо-2, російських Волзі та Динамо. У 2009 році привів збірну України U-19 до перемоги на домашньому чемпіонаті Європи. Працював асистентом Мирона Маркевича у національній збірній України, а також виконував обов'язки головного тренера "синьо-жовтих".

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