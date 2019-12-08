Калітвінцев очолить Динамо Брест, – ЗМІ

Чемпіон Білорусі Динамо Брест отримає нового тренера. Ним повинен стати український фахівець Юрій Калітвінцев.

Колишній тренер збірної України Юрій Калітвінцев близький до працевлаштування в Білорусі. 51-річний фахівець найближчими днями очолить новоспеченого чемпіона країни Динамо Брест, повідомляє Ua-football.

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Чех Марсел Лічка, який привів команду до чемпіонства, покине свою посаду. Клуб начебто не готовий продовжувати співпрацю з наставником. Цікаво, що рік тому білоруський клуб вже розглядав кандидатуру Калітвінцева, проте той відмовився.

Останнім місцем роботи фахівця було московське Динамо. Також він працював у збірних України різних вікових категорій (зокрема, національній команді), російській Волзі та Динамо-2.

Нагадаємо, у складі Динамо Брест виступають українці Артем Мілевський, Олексій Хобленко та Олександр Нойок. З січня 2020 року набере чинності контракт з Євгеном Хачеріді.

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