Вже колишній наставник Олімпіка Юрій Калітвінцев коротко підбив підсумки роботи у донецькому клубі і розповів про подальші плани.

"Зрозумів, що не можна робити таку велику паузу, як у мене була, адже я – професіональний тренер. Друге – за той період, коли я відпочивав, я займався теорією. Те, що я застосував це на практиці завдяки Гельзіну, справді робоче і цікаве.

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Як тренер, я дивлюся в майбутнє з оптимізмом. Упевнений в своїх силах і готовий продовжувати працювати", – зізнався Калітвінцев в ефірі ТК Футбол.

До слова, 52-річний фахівець був наставником Олімпіка з лютого по травень 2021-го. Під керівництвом Юрія Калітвінцева команда провела 10 матчів в УПЛ, у яких здобула лише 1 перемогу та 1 нічию. Новим наставником став Роман Санжар.

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