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Калітвінцев не їздив у Вітесс, який тренує росіянин Слуцький

20:56 304 Читать на русском
Калітвінцев не їздив у Вітесс, який тренує росіянин Слуцький
Владислав Калітвінцев / Фото: ФК Динамо Київ

Хавбек Динамо Владислав Калітвінцев не покидав розташування Динамо U-21.

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що хавбек Динамо Владислав Калітвінцев вирушив на медогляд у Вітесс, який тренує росіянин Леонід Слуцький.

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Як з'ясувалося, футболіст не покидав розташування Динамо U-21, де наразі підтримує форму, повідомляє портал Динамоманія.

Також Калітвінцев наразі не знає, де продовжить свою кар'єру.

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Теги
Динамо Динамо Вітесс Вітесс Трансфери Динамо Київ Динамо U-21 Динамо U-21
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