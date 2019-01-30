Калітвінцев не їздив у Вітесс, який тренує росіянин Слуцький

Хавбек Динамо Владислав Калітвінцев не покидав розташування Динамо U-21.

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що хавбек Динамо Владислав Калітвінцев вирушив на медогляд у Вітесс, який тренує росіянин Леонід Слуцький.

Рибка став гравцем азербайджанського Сабаїла

Як з'ясувалося, футболіст не покидав розташування Динамо U-21, де наразі підтримує форму, повідомляє портал Динамоманія.

Також Калітвінцев наразі не знає, де продовжить свою кар'єру.

Пекло екс-"динамівця" на Местальї, або Чому два тренери зганьбили весь іспанський футбол