"Не скажу, що наш незарахований гол – це ключовий момент. Також ключовим можна назвати момент, коли ми не забили м'яч. Звичайно, якби я був арбітром, я б його зарахував. Моя думка суб'єктивна. Гол скасували, тому не бачу сенсу щось говорити. Я залишуся при своїй думці. Говорив хлопцям в роздягальні, що будуть ще 45 хвилин і треба грати. Ми програли, але цей момент не був ключовим.

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Зараз на емоціях можу сказати, що гра сподобалася. Перші 20 хвилин була повага з боку нашої команди щодо лідера. Але так не можна в спорті. Після цього хлопці охололи і намагалися робити те, про що говорили на установці. Повністю не можу бути задоволеним, тому що програли, хоча результат йде на друге місце. Віддача, яка була, мене порадувала, ми хотіли забити, не боялися програти, боялися не виграти.

Це тішить, це говорить про перспективу команди. Ми на правильному шляху, треба втримати цей настрій. За результат відповідаю я. Хлопці виступили на хорошому рівні в грі з лідером нашого чемпіонату", – резюмував Калітвінцев у коментарі каналу "Футбол".

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