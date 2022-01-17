У неділю, 16 січня, Десна провела перше тренування після виходу з відпустки. Прес-служба чернігівського клубу повідомила, що під керівництвом Олександра Рябоконя працювала вся команда.

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Однак, як повідомляє FootBoom, не прибув до табору Десни півзахисник Владислав Калітвінцев. Раніше президент клубу Володимир Левін заявляв, що чекає на футболіста 16 січня на тренуванні команди.

Нагадаємо, 29-річний хавбек вирішив припинити співпрацю з Десною через заборгованість по зарплаті, але клуб не пішов назустріч гравцю і відмовився від обопільного розірвання угоди. Як наслідок, Владислав перейшов до Олександрії, з якою зараз тренується, але його не можуть заявити, доки він не розірве контракт з Десною.

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