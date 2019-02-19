Калітвінцев може перейти у Слован Ліберец

Екс-хавбек Динамо Владислав Калітвінцев може продовжити кар'єру в чемпіонаті Чехії.

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло приїхав у розташування Слована. Про це він повідомив у своєму Facebook, написавши: "Приїхав у Ліберец...справа є".

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У коментарях до допису футбольний менеджер Олександр Ольшанецький натякнув, що Заховайло поїхав у розташування чеської команди для оформлення трансферу Владислава Калітвінцева, який нещодавно покинув Динамо і отримав статус вільного агента.

Зазначимо, що Владислав свого часу вже встиг пограти у складі Слована на правах оренди.

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