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Калітвінцев може очолити Ротор

09:13 651 Читать на русском
Калітвінцев може очолити Ротор
Юрій Калітвінцев / фото ФК Динамо М

Колишній виконувач обов’язків головного тренера збірної України Юрій Калітвінцев може очолити російський Ротор.

Український спеціаліст є головним претендентом на посаду головного тренера волгоградського Ротора, повідомляє РІАЦ. Окрім українця керівництво клубу розглядає ще кілька кандидатур.

Скрипник не проти очолити російський клуб

Зауважимо, що Юрій Калітвінцев є вихованцем російського Ротору. Останнім клубом, який тренував українець, було московське Динамо, з якого наставник був звільнений у жовтні минулого року.

Мораіш, який покинув Карпати, очолив чемпіона Південної Кореї

Ротор з Волгограду виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Росії. Після 24 турів команда має 28 очок, знаходиться на 15 місці та на 3 пункти випереджає команду з зони вильоту.

Теги
Росія Юрій Калітвінцев Юрій Калітвінцев
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