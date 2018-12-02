Калітвінцев може очолити Ротор

Колишній виконувач обов’язків головного тренера збірної України Юрій Калітвінцев може очолити російський Ротор.
Український спеціаліст є головним претендентом на посаду головного тренера волгоградського Ротора, повідомляє РІАЦ. Окрім українця керівництво клубу розглядає ще кілька кандидатур.
Скрипник не проти очолити російський клуб
Зауважимо, що Юрій Калітвінцев є вихованцем російського Ротору. Останнім клубом, який тренував українець, було московське Динамо, з якого наставник був звільнений у жовтні минулого року.
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Ротор з Волгограду виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Росії. Після 24 турів команда має 28 очок, знаходиться на 15 місці та на 3 пункти випереджає команду з зони вильоту.