"Те, що написано – правда. Ми зустрілися з президентом, поговорили, для користі команди вирішили призупинити нашу співпрацю.

Гельзін назвав нового тренера Олімпіка

Зі своєї сторони можу сказати тільки одне: ніхто не знає тренувального процесу, всі бачать результат. А він негативний, тому я здивований, що ще так довго мене терпіли.

Я вдячний президенту, що після такої великої паузи він мене запросив. Вдячний йому за терпіння, яке він продемонстрував. Розумієте, комусь подобається гра, комусь – результат. Як я говорив, найкращий результат – це те, що на табло, тобто якість гри", – зізнався Калітвінцев в ефірі ТК Футбол.

До слова, донеччани швидко знайшли заміну 52-річному фахівцю. На його місце прийшов Роман Санжар, контракт з ним підписано на 2 роки. Олімпік ж після 24-х турів випереджає останню сходинку лише на 3 залікові бали.

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