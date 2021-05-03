"Початок матчу був за нами. Ми володіли ініціативою, створювали моменти. Але через якийсь час наша команда "одягла білі рукавички". Вирішили, що гра дається і якщо не забили зараз, то заб'ємо пізніше... А нічого так не розхолоджує, як невикористані моменти.

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Але головна причина не в цьому... Перед грою треба думати про гру, а не про те, як зіграє суперник, не про те, що буде завтра, якщо ми виграємо і так далі. Ми, звичайно, будемо розбиратися і, це моя суб'єктивна точка зору, але таке враження, що багато хто виграв цю гру, не виходячи на футбольне поле.

Ми знали і донесли хлопцям, що нам буде протистояти дуже організована команда. Даючи їм фору в один м'яч, а після ще й пропустивши другий, розкрити їхню оборону буде складно. Практично всі зони були перекриті. Наші хлопці, вийшовши з роздягальні, намагалися щось зробити, але наш поїзд пішов у першому таймі.

Чи вдасться зберегти місце в УПЛ? Є ще два матчі. Суперники добре нам знайомі. Будемо грати на виїзді, нам до цього не звикати. Будуть два хороших поєдинки проти сильних команд. Вдасться чи не вдасться – про це ми поговоримо після двох ігор. Найголовніше зараз розібрати те, що було на футбольному полі в матчі з Інгульцем і швидко підготуватися до наступного поєдинку", – цитує Калітвінцева офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, після 24-х турів донецька команда йде у турнірній таблиці УПЛ передостанньою, маючи у своєму активі 21 очко.

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