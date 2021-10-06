"Я брав участь у договірних матчах (кажу тільки про ті, які знаю) двічі. Це було на зорі моєї футбольної кар'єри і не було пов'язане з іграми на тоталізаторі – про них тоді ще, слава богу, не знали. Один взагалі не пам'ятаю, а ось другий врізався в пам'ять, як трохи комічний.

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Нам потрібна була лише перемога, боролися за виживання. І начебто всі все знають, все йде нормально, правда, забити не можемо. І тут гравець суперника метрів з 40 як дав прямо в павутину, воротар лиш очима провів. У всіх легка паніка, йде середина другого тайму. А тут по ходу п'єси з'ясовується, що воротарю суперників теж нічого не сказали, і той тягне все, як востаннє. З горем навпіл один забили, я забив.

Але потрібно ще, а воротчик прямо задовбав. Вже майже кінець матчу, всі нервують, включно з суддями, а зробити нічого не вдається, все, як на зло, йде через одне місце. Виручив аут поблизу воріт. Захисник, який мене опікав, прямим текстом каже: "Біжи", і відкриває шлях до штрафного майданчика. Я біжу, мені кидають аут, а мій опікун тупо валить мене ззаду. Пенальті. І тут з'ясовується, що ніхто не горить бажанням бити цей пенальті, адже там воротар, який "не знає".

Загалом, забили ми той пенальті. Гіршого настрою після перемоги і забитого гола у мене не було ніколи. Ну і преміальних, природно, ніхто за цю гру не пропонував", – написав Калініченко на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

Нагадаємо, Максим розпочинав свою кар'єру у Дніпрі. Також встиг пограти за московський Спартак, Таврію і збірну України.

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