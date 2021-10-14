"Говорячи про поразку збірної України, не можу позбутися відчуття дежавю. Для мене нічия виглядає як поразка. Тренерська поразка. Поразка тренерського штабу. Саме штаб повинен впливати на прийняття ключових, доленосних рішень в матчі. І те, що було у Шевченка, немає у Петракова. Рівень професіоналізму помічників неможливо порівнювати, нехай пробачать мені фахівці, що входять у штаб нині.

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Що я можу сказати про рівень, наприклад, тренера, який, зі слів самого Петракова, пропонував ще раніше замінити Шапаренка. Шапаренка, на якому тримався весь креатив збірної.

Всім було важко. Футбол, в принципі – важка гра, там втомлюються. Не можна відразу взяти і прибрати всіх лідерів команди на підставі того, що їм важко. Яремчук був готовий грати далі, я впевнений. Але добре, ти вирішив його зняти, але чому Сікан? Чому не Довбик? Потужний Довбик, який в умовах зниження креативності у команді в цілому міг хоча б десь елементарно втекти, продавити.

Ну, і тут ми підходимо до головного – відсутності у складі Маліновського. Коли тренер змінює креативного центрального півзахисника на оборонного, це неминуче дає сигнал команді – нам головне не програти. Це психологія, від неї не втекти. А ось з тим, що Петраков сказав, що йому не було кого випускати на цю позицію, я згоден. Але не тому, що дійсно нікого, а тому що розкидатися такими футболістами, як Маліновський, тренер не має права. І доказ цього ми побачили досить швидко. Звичайно, звинувачувати лише тренера я не маю права, та й не хочу. Реалізація – біда сьогоднішньої збірної України. Стільки нереалізованих моментів, як у цьому відборі, я не бачив давно. Однозначно є над чим працювати.

Ключове рішення було прийнято в кабінетах. Рішення про припинення співпраці зі штабом Андрія Шевченка. Не саме рішення, а те, як воно було прийняте. Ну і рішення про призначення Петракова. Те, як воно було прийняте. І як би добре і по-товариськи я не ставився до Андрія Павелка, варто визнати, що якщо команда не потрапить на ЧС-2022, це буде його персональна відповідальність. Я сказав на початку про дежавю – схоже розчарування після гри збірної я відчував востаннє тоді, коли командою керував Фоменко. Я не хотів таких флешбеків", – написав Калініченко на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному матчі проти Боснії команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Поєдинок відбудеться 16 листопада.

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