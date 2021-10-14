Калініченко: Якщо Україна не потрапить на ЧС-2022 – це буде персональна відповідальність Павелка
Екс-півзахисник збірної України Максим Калініченко дав свою оцінку матчу "синьо-жовтих" з боснійцями (1:1) у рамках відбору чемпіонату світу 2022 року.
"Говорячи про поразку збірної України, не можу позбутися відчуття дежавю. Для мене нічия виглядає як поразка. Тренерська поразка. Поразка тренерського штабу. Саме штаб повинен впливати на прийняття ключових, доленосних рішень в матчі. І те, що було у Шевченка, немає у Петракова. Рівень професіоналізму помічників неможливо порівнювати, нехай пробачать мені фахівці, що входять у штаб нині.
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Що я можу сказати про рівень, наприклад, тренера, який, зі слів самого Петракова, пропонував ще раніше замінити Шапаренка. Шапаренка, на якому тримався весь креатив збірної.
Всім було важко. Футбол, в принципі – важка гра, там втомлюються. Не можна відразу взяти і прибрати всіх лідерів команди на підставі того, що їм важко. Яремчук був готовий грати далі, я впевнений. Але добре, ти вирішив його зняти, але чому Сікан? Чому не Довбик? Потужний Довбик, який в умовах зниження креативності у команді в цілому міг хоча б десь елементарно втекти, продавити.
Ну, і тут ми підходимо до головного – відсутності у складі Маліновського. Коли тренер змінює креативного центрального півзахисника на оборонного, це неминуче дає сигнал команді – нам головне не програти. Це психологія, від неї не втекти. А ось з тим, що Петраков сказав, що йому не було кого випускати на цю позицію, я згоден. Але не тому, що дійсно нікого, а тому що розкидатися такими футболістами, як Маліновський, тренер не має права. І доказ цього ми побачили досить швидко. Звичайно, звинувачувати лише тренера я не маю права, та й не хочу. Реалізація – біда сьогоднішньої збірної України. Стільки нереалізованих моментів, як у цьому відборі, я не бачив давно. Однозначно є над чим працювати.
Ключове рішення було прийнято в кабінетах. Рішення про припинення співпраці зі штабом Андрія Шевченка. Не саме рішення, а те, як воно було прийняте. Ну і рішення про призначення Петракова. Те, як воно було прийняте. І як би добре і по-товариськи я не ставився до Андрія Павелка, варто визнати, що якщо команда не потрапить на ЧС-2022, це буде його персональна відповідальність. Я сказав на початку про дежавю – схоже розчарування після гри збірної я відчував востаннє тоді, коли командою керував Фоменко. Я не хотів таких флешбеків", – написав Калініченко на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.
Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному матчі проти Боснії команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Поєдинок відбудеться 16 листопада.
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