Журналіст Ігор Циганик повідомив, що невдовзі після повномасштабного вторгнення росіян в Україну екс-гравець Дніпра, Таврії та національної команди поїхав з Москви.

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"Максим Калініченко не живе в Москві. На другий день війни ми з ним зідзвонилися, поговорили, і він сказав, що збирається виїжджати з Москви, тому що там йому залишатися небезпечно. Та й взагалі, він не хоче мати нічого спільного з цією країною. Наскільки я розумію, він зараз за кордоном.

Після виїзду з Росії Калініченко певний час проживав у свого друга Войцеха Ковалевскі в Польщі, але потім змінив місце перебування, і зараз перебуває за кордоном. Не буду називати де, бо це не дуже коректно. У нього дуже чітка проукраїнська позиція. Він не хоче взагалі бути пов'язаним з Росією. Зараз він перебуває за межами РФ", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

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