Калініченко: Не здивуюся, якщо побачу Ракицького у футболці збірної України, але буду при цьому засмучений

Колишній хавбек збірної України Максим Калініченко заявив, що не хоче більше бачити у футболці національної команди Ярослава Ракицького, який взимку перейшов із Шахтаря в Зеніт.

"Я вже про це казав, але повторю: Ракицький робив усе абсолютно свідомо. Він знав, куди і навіщо йде, і знав, що втрачає збірну. Справа в політичній ситуації. Ракицький, повторюся, все прекрасно розумів.

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У житті все змінюється з калейдоскопічною швидкістю. І я не здивуюся, якщо побачу Ярослава в збірній. Але при цьому буду засмучений. Тому що в складній ситуації він поставив себе вище за інтереси збірної. Хоча не збираюся його судити. Сам я живу з сім'єю в Москві більше двадцяти років і продовжую почуватися українцем до мозку кісток. А Ракицький нехай робить так, як вважає за потрібне.

Я не бачу передумов до того, щоб в найближчі роки відносини між країнами раптом різко потеплішали. Занадто багато поганого сталося. У деяких українських спортсменів на війні загинули родичі", – цитує Калінченка Sovsport.

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