Калініченко не пройшов кастинг ФК Львів через зв’язки з Росією, – Бурбас

Іспанія — 21:54 178
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Леганес – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Прімери
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"Ця команда має перспективу", – Соль сподівається, що Хацкевич залишиться у ДинамоУкраїна — 18:46 800
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Бейбі-Барса, гола дупа для Ювентуса, диявольські пенальті та "Ліга сміху": підсумки євровікендуСвіт — 18:00 1510
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"Шевчук хоче зробити Барселону". Хто стане новою зіркою Шахтаря, за що плюсуємо Хацкевичу і чому Зоря – не "Мужики"Україна — 15:30 5685
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Молодь Динамо з героєм Циганковим, вдалий дебют Тете проти ніякої Зорі – підсумки 24-го туру УПЛУкраїна — 14:05 688