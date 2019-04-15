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Калініченко не пройшов кастинг ФК Львів через зв’язки з Росією, – Бурбас

20:56 1043 Читать на русском
Калініченко не пройшов кастинг ФК Львів через зв’язки з Росією, – Бурбас
Максим Калініченко / фото із соцмереж

Відомий журналіст Ігор Бурбас повідомив, що Львів призупинив переговори з кандидатами на посаду головного тренера.

"ФК Львів взяв паузу із призначенням Грозного, марно намагався вмовити Сачка і переключився на пошуки іноземця.

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Інші кандидатури відпали. Щодо Близнюка у босів сумніви. Калініченко не пройшов кастинг через зв’язки з РФ. Санжар та Заваров не відповідали внутрішній політиці клубу", – написав Бурбас на своїй сторінці у Твіттері.

Нагадаємо, ФК Львів звільнив Юрія Бакалова з посади головного тренера ще 8 квітня і досі не знайшов йому заміни.

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Теги
В'ячеслав Грозний В'ячеслав Грозний Ігор Бурбас Львів Львів Максим Калініченко Максим Калініченко
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