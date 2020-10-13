"Закінчуються муки українців. У них є великі проблеми зі складом через зараження коронавірусом. Після двох важких матчів їм належить зіграти третій, не менш складний.

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Варто відзначити, що з німцями Україна діяла вже більш впевнено, ніж з Францією. По суті, рахунок міг би бути і нічийним. Другий гол привіз у свої ворота голкіпер Бущан. Але він же і не дав Німеччині забити мінімум п'ять м'ячів. Так що у Іспанії можуть бути проблеми з реалізацією. Встояти перед нинішньої збірної Німеччини зможе не кожна збірна.

Схожа у своїй неочевидності ситуація і у Іспанії. Начебто команда не програє вже дуже давно, також є однією з найсильніших в Європі, лідирує в групі. Однак з упевненістю сказати, що іспанці можуть обіграти будь-якого суперника, не виходить. Таким чином, я вважаю, що в України є шанс у цій грі. Іспанці зараз також сильно втомилися. Гравці з топ-чемпіонатів і так грають без перепочинку, а тут ще третій за тиждень матч у збірній.

Українці ж у грі з Німеччиною довели, що можуть протистояти навіть такій відточеній атаці. Матч з іспанцями вони, швидше за все, проведуть так само, але вже з притиском на контратаки і володіння м'ячем. Розгрому, як від Франції, чекати точно не варто", – сказав Калініченко у коментарі виданню Vseprosport.

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Іспанії відбудеться вже за лічені години, о 21:45.

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