Калініченко: Для мене немає ні "ДНР", ні "ЛНР"

Колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко поділився думками щодо подій на сході України та політичної ситуації в Росії.

"Не скажу, що переживаю за стан справ в Росії, але слідкую, по сторонах озираюся. Я громадянин України і можу в цій країні вибирати президента і парламент, в Росії – ні. Але оцінювати маю право. Хоча багато росіян, коли я це починаю робити, відразу ж згадують мою національність. Ось і все, що потрібно знати про моє ставлення до політики в Росії.

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Я знаю багато людей, які були змушені виїхати з України, хоча провели там практично все життя, залишили роботу, дім, сім'ї. Звичайно, є і ті, хто постраждав фізично.

Моє ставлення до "ДНР" і "ЛНР"? Для мене немає ні "ДНР", ні "ЛНР". Що це таке?" – цитує Калініченка Sport24.

Нагадаємо, значну частину своєї ігрової кар'єри Калініченко провів у московському Спартаку. Зараз він регулярно з'являється у ролі експерта на російському телебаченні.

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