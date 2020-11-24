"Тут начебто фаворит заздалегідь відомий. За всіма статтями Барселона повинна перемагати в цьому матчі. Куман буде грати майже другим складом з Динамо. І навіть, якщо б у киян вся основа була в строю, фаворитами б все одно залишалися каталонці.

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Але зараз у Динамо багато втрат. Багато гравців під питанням. Зате і Барселона зіграє без Мессі. Йому дали відпочинок. Уже деякий страх і психологічний бар'єр українцям у зв'язку з цим не потрібно буде долати. Суперник грає без свого лідера і одного з кращих гравців світу на цей момент. Однак не все так добре у "синьо-гранатових". В ЛЧ у них вийшло здобути три перемоги – не найлегших. Зате в чемпіонаті у команди Кумана великі проблеми. Застрягли вони в середині таблиці, давно не можуть піднятися і потрапити хоча б у топ-5 Ла Ліги.

У зв'язку з цим виникає питання, як сильно буде мотивована Барселона на цю гру? Ймовірно, битися до останнього вона не стане. Куман, думаю, дуже боїться втратити ще хоч когось. Барселона в цій грі буде без Мессі, без мотивації і з великим списком травмованих. Це говорить про те, що у Динамо є реальний шанс. Думаю, команда Луческу не втратить нагоди здобути три очку в такій важливій грі.

Вдома кияни можуть полоскотати нерви навіть Барселоні. Вже не вперше їм грати молодим складом. Навіть в Іспанії Динамо дало непоганий бій Барселоні. Її тоді, по суті, врятував тільки тер Штеген", – цитує Калініченка Vseprosport.

Зауважимо, Динамо зіграє з Барселоною вже сьогодні, 24 листопада. Початок матчу 4-го туру Ліги Чемпіонів о 22:00.

Динамо – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів