Калініч стане гравцем Роми у понеділок, – Ді Марціо

Хорватський нападник Атлетіко близький до повернення в чемпіонат Італії.

Форвард Нікола Калініч незабаром приєднається до Роми, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Рома знайшла альтернативу Тайсону – клуби вже на завершальній стадії переговорів

Італійський та іспанський клуби практично узгодили всі деталі переходу, завтра гравець повинен пройти медогляд у Римі. Хорват відіграє один сезон на правах оренди, після чого у "вовків" буде право повноцінного викупу. У Калініча вже є досвід виступів у Серії А за Фіорентину та Мілан. З 2011 по 2015 роки нападник захищав кольори Дніпра, з яким дістався фіналу Ліги Європи.

Смоллінг перебрався в Рому на правах оренди

Раніше Рома розглядала і інші кандидатури для підсилення атаки, серед яких був форвард збірної України Роман Яремчук.