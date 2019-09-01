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Калініч стане гравцем Роми у понеділок, – Ді Марціо

10:21 241 Читать на русском
Калініч стане гравцем Роми у понеділок, – Ді Марціо
Нікола Калініч / Reuters

Хорватський нападник Атлетіко близький до повернення в чемпіонат Італії.

Форвард Нікола Калініч незабаром приєднається до Роми, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

Рома знайшла альтернативу Тайсону – клуби вже на завершальній стадії переговорів

Італійський та іспанський клуби практично узгодили всі деталі переходу, завтра гравець повинен пройти медогляд у Римі. Хорват відіграє один сезон на правах оренди, після чого у "вовків" буде право повноцінного викупу. У Калініча вже є досвід виступів у Серії А за Фіорентину та Мілан. З 2011 по 2015 роки нападник захищав кольори Дніпра, з яким дістався фіналу Ліги Європи.

Смоллінг перебрався в Рому на правах оренди

Раніше Рома розглядала і інші кандидатури для підсилення атаки, серед яких був форвард збірної України Роман Яремчук.

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Теги
Італія Трансфери Рома Рома Нікола Калініч Нікола Калініч Атлетіко Атлетіко
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