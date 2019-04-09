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Калініч розповів, чому покинув Дніпро

11:03 1489 Читать на русском
Калініч розповів, чому покинув Дніпро
Нікола Калініч у Дніпрі / Футбол 24

Форвард Атлетіко Нікола Калініч, який свого часу захищав кольори Дніпра, покинув Україну через фінансові труднощі в дніпровській команді.

"Коли у мене залишилося п'ять місяців контракту з Дніпром, я вирішив підписати нову угоду терміном на п'ять років. Згодом з'явилася можливість перейти у Фіорентину.

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У Дніпрі почалися затримки по зарплаті, я написав смс Коломойському, щоб сповістити про пропозицію Фіорентини. Він передзвонив і сказав, що якщо я хочу піти, то він готовий мене відпустити. У клуба вже були фінансові проблеми і мене продали.

Я не хотів покидати Дніпро, бо провів там чудові чотири роки, підписав новий контракт, але бачив, що у клубу є проблеми і гравці почали розходитися", – сказав Калініч в шоу Бомбардир.

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Відеоновини Нікола Калініч Нікола Калініч Дніпро Дніпро Фіорентина Фіорентина Ігор Коломойський
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