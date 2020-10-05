Колишній форвард Дніпра Нікола Калініч знову спробує проявити себе в італійській Серії А. Мадридський Атлетіко продав його до Верони.

Досвідчений нападник приєднався до "мастифів", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Калініч підписав із веронцями 2-річний контракт. У Місті всіх закоханих хорват виступатиме під керівництвом свого співвітчизника Івана Юріча. Трансфер 32-річного форварда коштував Вероні всього 1,8 млн євро.

Сезон 2019/20 Нікола Калініч провів у складі Роми на правах оренди. У його активі 19 матчів за "вовків" у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.

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